Le COVID-19 et les perspectives de hausse de taux plombent les actions

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les principales Bourses européennes reculent nettement en début de séance mardi. À Paris, le CAC 40 perd 1,29% à 7.013,32 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,59% et à Francfort, le Dax recule de 1,32%. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

À Paris, le CAC 40 perd 1,29% à 7.013,32 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,59% et à Francfort, le Dax recule de 1,32%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,5%, le FTSEurofirst 300 de 1,45% et le Stoxx 600 de 1,46%, au plus bas depuis le 2 novembre.

Les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé en Europe montrent une accélération de la croissance mais aussi des tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement qui risquent de tirer les prix à la hausse.

À ces préoccupations s'ajoutent, pour les investisseurs, la perspective d'un resserrement plus rapide de la politique monétaire américaine l'an prochain avec la reconduction probable de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale.

Les marchés jugent en effet quasi assurée l'hypothèse d'une hausse des taux avant fin juin 2022, une perspective qui a fait monter le dollar et les rendements des bons du Trésor mais a pesé sur la tendance à Wall Street.

Les rendements obligataires de la zone euro sont par ailleurs tirés à la hausse par les dernières déclarations de responsables de la Banque centrale européenne (BCE), dont Isabel Schnabel, qui a dit s'attendre à ce que l'inflation dépasse les prévisions actuelles en 2022.

En Europe, les plus fortes baisses sectorielles affectent le compartiment des hautes technologies (-2,74%), le plus sensible aux anticipations de hausse des taux, et celui du transport et des loisirs (-1,31%), qui souffre entre autres de l'appel des autorités américaines à éviter le Danemark et l'Allemagne.

Le seul secteur qui parvient à échapper l'impact du repli général est celui des matières premières (-0,08%), les groupes miniers comme Rio Tinto (+1,95%) ou BHP (+2,41%) profitant de la remontée des cours des métaux de base.

Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, le groupe industriel allemand Thyssenkrupp chute de 6,16% après le placement d'une partie de son capital par le fonds activiste suédois Cevian.

À Paris, Trigano cède 8,81% après avoir expliqué que les difficultés d'approvisionnement limiteraient "fortement" la croissance de ses ventes au premier semestre de son exercice 2021-2022, voire au-delà.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)