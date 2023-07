Le coût de financement devient un obstacle majeur à l’investissement aux yeux des patrons de TPE et PME

Mi-juin, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux directeurs de 25 points de base, portant le taux directeur principal à 4%. Et les économistes anticipent déjà une poursuite de cette hausse des taux. Dans ce contexte, le financement externe se tend pour les très petites, les petites et les moyennes entreprises (TPE-PME). «Nous sommes passés d’une situation avec des taux d’intérêt du crédit bancaire de 1,5% environ il y a un an, à des taux qui vont au-delà de 4% aujourd’hui pour ces entreprises», a rappelé jeudi 6 juillet Sabrina El Kasmi, la responsable du pôle macroéconomie de Bpifrance. La banque publique présentait à la presse son enquête de conjoncture semestrielle réalisée entre le 11 mai et le 12 juin auprès de 5 000 TPE et PME.

