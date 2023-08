Le coût d'exploitation du train à hydrogène d'Alstom incite l'Allemagne à se tourner vers la propulsion à batterie

En août 2022, l’inauguration s’était déroulée en grande pompe : le français Alstom mettait en service une flotte de 14 nouveaux trains Coradia iLint, alimentés par pile à hydrogène, sur une liaison ferroviaire dans le Land de Basse-Saxe, non loin de Hambourg, en Allemagne. Cette première mondiale, sur une distance de 120 kilomètres, était présentée comme la solution pour remplacer les trains au diesel roulant sur les lignes non électrifiées, qui représentent encore 40% du réseau ferré européen.

Un an plus tard, c’est la douche froide. Cette même région de Basse-Saxe a en effet annoncé cet été sa décision de commander 102 nouvelles rames hybrides (batteries électriques et diesel) «moins chères à exploiter». «Les trains à hydrogène sont la solution appropriée pour une portion de notre réseau. Mais nous avons réalisé une étude de marché pour les autres lignes qui montre qu'il était plus judicieux de remplacer les trains diesel par des trains à batterie. Il ne s'agit donc pas de remplacer nos trains à hydrogène existants qui continueront à rouler», a justifié Dirk Altwig, porte-parole de la LNVG, l’autorité des transports de Basse-Saxe.

Des surcoûts non négligeables

[...]