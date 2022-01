Le coup de gueule de Jean Botti, patron de VoltAero, face au déficit de financements pour les avions électriques

L'Usine Nouvelle - Quel est l’état d’avancement de votre projet d’avion électrique Cassio ?

Jean Botti - Notre avion vole maintenant depuis plus d’un an. Il a réalisé 135 vols, soit 110 heures de vol, a atterri dans 28 villes, a traversé la Manche et a réalisé plus de 8000 kilomètres. VoltAero a engrangé environ 70 pré-commandes, pour une valeur de 70 millions d’euros, auprès de plusieurs compagnies basées en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L’usine de Rochefort va entrer en construction en 2022 et va commencer à produire dès le deuxième semestre 2023. Elle représente un investissement de 2 millions d’euros et générera quelque 100 emplois directs. Aujourd’hui, les essais de soufflerie de Cassio s’achèvent et nous sommes en train de définir les outillages pour la future usine.