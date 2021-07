Le coup d'accélérateur qu'entend mettre Bruxelles dans les énergies renouvelables

15 jours gratuits et sans engagement

Une forte baisse de la consommation d’énergie et le développement accéléré des énergies renouvelables (EnR) sont deux piliers essentiels pour supporter la charpente du pacte vert, et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030. C'est ce que propose le plan climat européen, dont les détails ont été dévoilés mercredi 14 juillet. "A la FNH, nous pensons que cela va dans le bon sens. Le bon chantier est sur la table, se réjouit Samuel Leré, responsable plaidoyer à la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Les négociations vont maintenant se poursuivre jusqu’en 2023".