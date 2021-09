Le coup à 200 mégapixels de Samsung contre Sony dans les capteurs d’image

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Samsung Isocell HP1, l'un des deux nouveaux capteurs d'images de Samsung

Samsung accélère sa course aux pixels dans les capteurs d’image Cmos de smartphones. Le géant sud-coréen de l’électronique, numéro deux mondial de ce marché derrière le japonais Sony, dévoile son Isocell HP1, un nouvel imageur d’une résolution record de 200 mégapixels. De quoi ouvrir des possibilités inédites pour la caméra principale de futurs smartphones chez Samsung, mais aussi chez ses clients chinois potentiels comme Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo ou Realme.

Le capteur d’image Cmos de smartphone le plus puissant disponible, jusqu’ici était l’Isocell HMX de Samsung. Lancé en août 2019, il offre une résolution de 108 mégapixels et équipe déjà plusieurs smartphones phares, dont le S21 Ultra de Samsung, le Mi 11 de Xiaomi, le 8 Pro de Realme et l’Edge+ de Motorola. Pour comparaison, le capteur d’image Cmos de smartphone le plus avancé chez Sony dispose de 50 mégapixels. Quant au Chinois OmniVision Technologies, troisième plus gros acteur de ce marché, son composant le plus dense affiche 64 mégapixels.

