Le contrôle technique sera obligatoire pour les motos et scooters dès 2023 en France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Ceux qui achètent une moto en 2021 devront impérativement passer un contrôle technique en 2025.

Le rituel du contrôle technique, obligatoire en France depuis 1992 pour tous les possesseurs de voitures, sera bientôt inévitable pour les motards. Selon un décret publié mercredi 11 août au Journal officiel, il sera imposé aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, dès 2023. Tous les types de motos sont donc concernés, mais également les voitures sans permis, telles que la Renault Twizy ou la Citroën Ami.

Pour tous ces engins, le premier contrôle technique devra avoir lieu « dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation », puis une fois tous les deux ans (cinq ans pour les véhicules de collection) ou avant une revente. Concrètement, les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016 devront effectuer leur premier contrôle en 2023. Ceux immatriculés entre 2016 et fin 2020 en 2024, ceux immatriculés en 2021 en 2025 et ceux immatriculés en 2022 en 2026.

Premier échec en 2015

Cette nouvelle réglementation fait suite à une directive européenne de 2014, qui prévoyait la mise en place d'un contrôle technique pour les véhicules motorisés à deux et trois roues d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 à partir du 1er janvier 2022, afin de lutter contre la pollution, le bruit et de protéger les usagers de la route. En Europe, seuls la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas ont adopté des mesures alternatives. Le gouvernement de Manuel Valls avait annoncé vouloir se plier à cette directive en 2015, avant de renoncer.

Depuis plusieurs années, de nombreux motards luttent en effet farouchement contre l'instauration du contrôle technique. La Fédération française des motards en colère (FFMC) estime cette mesure inutile, citant les résultats d'une étude de 2015 qui avait établi que la défaillance technique des deux-roues n'était responsable des accidents que dans 0,7 % des cas. Des manifestations avaient rassemblé plusieurs dizaines de milliers de passionnés au printemps, visiblement sans succès.

La France compterait un peu moins de 3 millions de deux roues motorisés et quelques centaines de milliers de véhicules sans permis.