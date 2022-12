Le contrat pour la nouvelle phase de développement du programme Scaf attribué à Dassault et Airbus

Le Scaf se concrétise un peu plus. La Direction générale de l'armement a attribué à Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH ainsi qu'à Airbus Defense and Space SAU, Indra & Eumet le contrat pour la prochaine phase de développement de ce programme qui vise à concevoir le prochain avion de combat européen, a fait savoir, jeudi 15 décembre 2022, le ministère français des Armées. «Ce contrat dans son ensemble a pour objet la préparation et la réalisation de démonstrations des différentes composantes du Scaf», est-il écrit dans un communiqué.

Cette phase 1B du programme, d’une durée d’environ 36 mois, et qui vise à définir l’architecture d’un démonstrateur d'avion suivant les études opérationnelles, représente un coût de 3 milliards d’euros sur les 8 milliards du contrat au total. C’est sur cette étape-ci que les deux partenaires étaient en désaccord. «On bute sur la phase 1B après avoir bien discuté du partage des tâches. Il y a un désaccord sur la nature même de la coopération», avait déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, au Paris Air Forum, mardi 7 juin 2022. Celui-ci défendait le fait de disposer d’une maîtrise d’œuvre industrielle forte dans le projet et craignait une co-maîtrise d’œuvre avec Airbus Defence and Space, synonyme, selon lui, d’inefficacité et de responsabilité diluée.

Mais le 18 novembre de la même année, l’Allemagne avait fait savoir que les deux industriels avaient trouvé un terrain d’entente. Ce programme, véritable test de coopération entre la France, l’Allemagne et l’Espagne, qui le financent, devrait aboutir sur un avion capable de transporter plus de missiles, de voler plus longtemps tout en étant plus furtif et aussi manœuvrable que le Rafale. Des drones voleront aussi à ses côtés pour réaliser des opérations de reconnaissance, le leurre anti-missiles, le brouillage ou encore le recueil d’informations.

