Le contrat de 4 milliards d'euros remporté par la RATP en 2016 validé par le Conseil d'Etat italien

© RATP Dev Le contrat porte sur un total de 3 000 bus et autocars.

Le Conseil d'État italien a validé la régularité de l'appel d'offres pour l'exploitation de bus urbains et autocars de Toscane, ce qui permet de débloquer un contrat de quatre milliards d'euros décroché en 2016 par la RATP, a annoncé le groupe jeudi 24 juin. Cette décision de justice douche les derniers espoirs de Mobit, une filiale de la compagnie publique des chemins de fer italiens FS qui avait déposé de nombreux recours lorsqu'elle avait appris qu'elle n'avait pas été choisie.

5 300 salariés au total

Signé en août 2020, le contrat porte sur l'exploitation pendant onze ans de bus urbains et autocars régionaux par Autolinee Toscane, une filiale de RATP Dev (la branche du groupe consacrée aux opérations concurrentielles à l'extérieur du monopole historique d'Ile-de-France). Il concerne 3 000 bus, dont 2 100 doivent être remplacés durant la période du contrat, 90 dépôts répartis sur toute la Toscane et 5 300 employés.

« Ces cinq années ont retardé la mise en place d’un service restructuré et plus fonctionnel, d’un système de billetterie unique, facile et accessible, d’une maintenance efficace, d’une optimisation de l’organisation avec une seule entreprise au lieu de 22. Cinq années qui auraient également permis la mise en circulation de plus de 1 300 nouveaux bus et qui en revanche ont engendré un surcoût de 40 millions d'euros pour la Région Toscane », a déploré dans un communiqué François Mazza, directeur exécutif RATP Dev Italia. La date de mise en service n'a pas encore été précisée.