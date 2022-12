Le contenu en puces par voiture devrait doubler d’ici à 2027

L’automobile s’annonce comme un secteur de plus en plus vorace en semi-conducteurs. Alors que la production de véhicules légers tend à stagner autour de 80 millions d’unités dans le monde, la consommation de puces de l'industrie automobile devrait exploser au cours des six prochaines années, grimpant de 44 milliards de dollars en 2021 à 80,7 milliards de dollars en 2027 selon le cabinet Yole Développement.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]