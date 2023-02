Le contentieux avec Qatar Airways dissipé, l’Airbus A350 peut poursuivre son ascension commerciale

Le conflit évité, l’A350 peut continuer sa course folle. Après 18 mois d'affrontement par médias interposés, Airbus et Qatar Airways jouent l’apaisement. L’avionneur et la compagnie aérienne ont annoncé, mercredi 1er février, être parvenus à un accord à l’amiable dans le contentieux qui les opposait concernant des problèmes de peinture de certains A350. Alors qu’un procès se profilait en juin devant la Haute cour de justice de Londres, l’industriel évite une très coûteuse bataille juridique et industrielle avec l’un de ses principaux clients au sujet de son long-courrier.

