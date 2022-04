Le constructeur-loueur de bateaux Les Canalous dévoile son nouveau chantier naval à Digoin

Devant des canaux de Bourgogne désertés à cause du déclin du transport fluvial, René Carignant, ébéniste, et son fils Claude, saisissent en 1981 l’opportunité de développer un tourisme fluvial pour découvrir la Bourgogne en créant Les Canalous. Les bateaux mis en location en 1982 lancent la première saison tandis qu’en 1989, la famille Carignant inaugure son chantier naval pour concevoir ses propres embarcations à Digoin (Saône-et-Loire). 40 ans plus tard, les Canalous exploitent directement une flotte de 300 bateaux habitables et six bateaux à la journée sur 17 bases en France. « Nous avons également des partenariats grâce auxquels nous sommes présents sur 40 bases en Europe » explique Alfred Carignant, troisième génération à diriger l’entreprise familiale.

Si la société s’est peu à peu développée au fil des ans, elle a été confrontée à un incendie en octobre 2020 qui a détruit l’atelier de montage et toute la partie menuiserie. « Le défi consistait à reconstruire dans un délai court pour ne pas rater plusieurs saisons. Nous avons choisi de rester sur le même site et trouvé des artisans réactifs pour relancer l’activité rapidement et réouvrir fin 2021 » précise Alfred Carignant qui ouvre ses ateliers au public ces 9 et 10 avril 2022.

Un équipement adapté

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]