Le constructeur gardois d’engins mobiles Unac va fabriquer 300 véhicules tout-terrain pour l'armée

Unac, constructeurs d’engins mobiles basé à Vergèze (Gard), lance la construction pour l’armée de Terre de 300 "Rider Fardier", un véhicule tout-terrain aérolargable destiné aux opérations spéciales, et de 172 remorques. Une commande d'un montant de 44 millions d’euros selon le ministère de la Défense. Une ligne de montage spécifique a été mise en place dans l’usine gardoise pour produire le Fardier - qualifié le 10 juin par la DGA - et le livrer entre 2022 et 2027.