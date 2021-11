Le constructeur chinois Geely veut chouchouter les chauffeurs avec son poids-lourd électrique "Homtruck"

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Geely Le chinois Geely a dévoilé son concept de camion électrique qui sera produit à partir de 2024.

Un peu plus de confort pour les chauffeurs de poids-lourds. L’entreprise automobile chinoise Geely a révélé le 8 novembre son concept futuriste de poids lourd, nommé Homtruck. Ce véhicule a été conçu comme un véritable lieu d’habitation pour les conducteurs qui passent l’essentiel de leur temps sur les routes. Le constructeur chinois, qui emploie 120 000 personnes dans le monde, prévoit une mise en production du Homtruck pour 2024.

Changement de batteries en station

Geely n’a pas encore dévoilé l’ensemble des spécifications techniques du véhicule mais on sait néanmoins que celui-ci proposera des groupes motopropulseurs hybrides (classique ou au méthanol), ou purement électriques. Le chinois affirme pourra voir sa batterie changée à la demande en quelques minutes dans des stations dédiées, ce qui évitera de longues heures d'attente lors des recharges.

Le volant dispose d’un écran tactile qui affiche les informations du véhicule pouvant activer les modes de conduite autonomes, en utilisant les technologies LiDAR, des radars et plusieurs caméras. Le Homtruck, développé par Farizon Auto (l'une des marques commerciales du groupe Geely) concurrence le modèle de Tesla, le Tesla Semi, révélé par Elon Musk en 2017.

l'habitacle, un lieu de vie

Pour rendre plus vivable l’habitacle des camions, la marque a reproduit le concept d’une (mini) maison pour le conducteur : salle de bain complète avec douche et toilettes, lit simple, réfrigérateur, théière, cuisine ainsi qu’une petite machine à laver ! « Les conducteurs bien reposés sont plus attentifs et plus concentrés », souligne Geely dans son communiqué. Un assistant utilisant l’intelligence artificielle sur une caméra à 360° tient le conducteur au courant des problèmes autour du véhicule.

Tous les crédits : Geely.