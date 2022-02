Le Conseil national de l’emballage accueille l’Adria de Quimper

Dans son fil d’actualités de la rentrée 2022, le Conseil national de l’emballage (CNE) donne la parole à un nouvel adhérent. Établie à Quimper (Finistère), l’Association pour le développement, la recherche et l’innovation agroalimentaire (Adria) a, en effet, rejoint le CNE en décembre 2021 en intégrant le neuvième collège. En charge de l’emballage au sein du pôle Food & Pack Solutions qui porte des missions liées au « choix des matériaux adéquats pour la conservation produit », mais aussi au contact alimentaire ou encore à l’écoconception, Marie Guyoton note que « le CNE et ses publications sont une référence dans le domaine de l’emballage », des publications qui « apportent un éclairage et un positionnement sur les sujets d’actualité » et se révèlent utiles pour « accompagner au mieux » clients et adhérents. D’autant que les lois Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) et Climat et résilience placent l’économie circulaire au cœur des enjeux et portent des thématiques pointues en termes d’hygiène et de bonnes pratiques avec le réemploi et le vrac. « Ces démarches ont des répercussions à la fois sur le choix de l’emballage et sur la formulation du produit et il est difficile pour les industriels de l’agroalimentaire de savoir quelles actions mener et comment les prioriser », pointe Marie Guyoton.

Pertinence des solutions

Mais s’il y a un sujet d’actualité qui mobilise tous les acteurs, c’est bien le plastique ou, plus précisément, une certaine « effervescence dans les engagements antiplastique ». Marie Guyoton dénonce ainsi « le manque d’encadrement » et « des dérives dans les pratiques », mais aussi « un manque de vision sur la pertinence des solutions existantes », lié sans doute à « une méconnaissance, voire un mésusage des termes employés ». L’Adria compte 70 salariés répartis entre l’emballage, la qualité et la sécurité des aliments ainsi que la formation. En poste depuis avril 2021, Marie Guyoton est diplômée de l’École supérieure européenne de packaging (Esepac) de Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire).