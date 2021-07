Le Conseil de sécurité de l'Onu soutient la tentative de l'UA de négocier un accord sur le barrage éthiopien

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © MIKE SEGAR L'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'Onu, Linda Thomas-Greenfield. Les membres du Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé jeudi son soutien aux efforts de médiation de l'Union africaine (UA) dans le cadre d'un différend entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan concernant l'exploitation d'un barrage hydroélectrique sur le Nil. /Photo prise le 1er mars 2021/REUTERS/Mike Segar

L'Egypte et le Soudan ont demandé l'aide du Conseil de sécurité après que l'Ethiopie a commencé à remplir le réservoir de son barrage de la Renaissance plus tôt cette semaine.

"Une solution équitable et équilibrée concernant le remplissage et les opérations du barrage de la Renaissance peut être trouvée si toutes les parties s'engagent politiquement", a déclaré l'ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'Onu, Linda Thomas-Greenfield.

Elle a ensuite ajouté que les négociations devaient reprendre sous l'égide de l'UA aussitôt que possible.

L'Ethiopie considère que le barrage est un élément crucial de son développement économique et qu'il est nécessaire à la production d'électricité.

L'Egypte et le Soudan, situés en aval, sont inquiets sur l'impact que l'ouvrage pourrait avoir sur leurs réserves d'eau, et leurs propres barrages et centrales hydrauliques.

(Michelle Nichols et Aidan Lewis; version française Camille Raynaud)