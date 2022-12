Le Conseil d’État annule le décret fruits et légumes

« Nous serons le premier pays dès le 1er janvier prochain à ne plus avoir de plastique autour de nos fruits et légumes et tout ce qui pèse moins d'1,5 kilo. C'est une vraie révolution et un changement car ce plastique polluait », déclarait le président de la République, Emmanuel Macron, en septembre 2021. Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique, s’était réjouie sur Twitter : « Au moins 1 000 000 000 d’emballages plastiques par an. C’est ce que nous allons éviter avec la fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes non transformés. » La fin des emballages plastique pour les fruits et légumes, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, faisait ainsi partie des mesures emblématiques prises par le gouvernement pour réduire les déchets plastique. Moins d’un an après, elle a fait long feu. Saisi par plusieurs organisations professionnelles de la filière (1) et de la plasturgie (2), qui contestaient, notamment, la liste des exemptions et le calendrier d’application, le Conseil d’État vient d’annuler le décret qui transcrivait cette disposition de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), le jugeant « entaché d'une illégalité ».

