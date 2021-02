Le conseil d'administration de Suez rejette l'offre de Veolia

Le spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets tente depuis l'été dernier d'échapper à un projet de rachat par son grand rival français, devenu son premier actionnaire après le rachat d'un bloc de 29,9% détenu par Engie.

Le bras de fer entre les deux groupes a franchi une nouvelle étape depuis le dépôt début février par Veolia d'une offre publique d'achat sur les 70,1% restants.

"(...) le Conseil d’administration de Suez a décidé à l’unanimité, lors de sa réunion du 24 février 2021, que les conditions n’étaient pas réunies pour accueillir favorablement un tel projet", peut-on lire dans un communiqué.

"L’intérêt social de Suez n’est pas préservé dans une opération qui implique son démantèlement", ajoute le conseil, jugeant par ailleurs insuffisant le prix de 18 euros par action proposé par Veolia.

Dans le cadre de cette "position préliminaire", le conseil redit souhaiter parvenir à une "solution négociée et agréée" entre Suez et Veolia tout en prévenant qu'il "prendra toute mesure utile pour s’assurer que Veolia n’impose pas ses propres intérêts lors de l’assemblée générale des actionnaires de Suez".

La date de cette assemblée générale n'a pas encore été fixée, a précisé Bertrand Camus, le directeur général de Suez, à des journalistes.

Le groupe a parallèlement revu en hausse une partie de ses objectifs financiers pour 2021 après un deuxième semestre 2020 supérieur à ses attentes.

Suez table pour l'exercice en cours sur un chiffre d'affaires supérieur à 16 milliards d'euros (contre 18 milliards en 2019). Il vise également un résultat d'exploitation (Ebit) compris entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros - contre entre 1,35 à 1,50 milliard attendu jusque-là - et un résultat net récurrent par action de 0,80 à 0,85 euros (vs entre 0,75 et 0,80 euro précédemment).

L'entreprise va comme prévu porter le dividende ordinaire à 65 centimes par action et confirme son intention de verser une distribution exceptionnelle aux actionnaires d'un milliard d'euros, sans en préciser la date ni les modalités.

Le groupe a en revanche marqué le pas sur son programme de cessions, dont le total atteint à date 2,3 milliards d'euros. Le groupe avait dit en septembre dernier viser un total de 4 milliards d'euros de cessions dès début 2021.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Marc Angrand)