Le confiturier Andros va investir 10 millions d'euros dans une nouvelle usine de transformation de fruits en Corrèze

Le confiturier Andros vient d’acquérir l'ancienne usine Euralis située à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), via sa filiale Pomly, pour ouvrir un site de première transformation de fruits à quelques kilomètres de son siège social à Biars-sur-Cère (Lot). Rachetée un million d’euros, cette ancienne usine de transformation de canards fermée depuis deux ans va faire l’objet d’un plan d’investissements estimé à 10 millions d’euros pour lui donner une nouvelle affectation agroalimentaire et d’un plan de recrutements entre 25 et 50 personnes dans un premier temps.