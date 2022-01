Le confiseur François Doucet investit 6 millions d'euros dans son outil industriel

Avant l’été 2023 ou début 2024 au plus tard, la confiserie François Doucet disposera de nouvelles installations de production, de conditionnement et de stockage pour ses pâtes de fruits et produits chocolatés (bouchées et dragées au chocolat, fruits secs enrobés…). L’entreprise familiale de 73 personnes, née en 1969 et implantée à Oraison (Alpes-de-Haute-Provence), prévoit un investissement de plus de 6 millions d’euros dont 4,5 millions d’euros sur un nouvel édifice de 3 700 m2, le reste en équipements industriels.