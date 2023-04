Le concours virtuel PixelCan pour sensibiliser au recyclage

Depuis quelques années, le PixelCan, une œuvre monumentale et participative dont chaque pixel de l’image est réalisé à partir de canettes consommées et collectées, est devenu un outil de sensibilisation incontournable des événements « Chaque canette compte », sur le Tour de France notamment. Au vu de son succès auprès du grand public, le programme de sensibilisation au tri et au recyclage des canettes lance le concours « Virtual PixelCan » : chacun peut créer sa propre fresque en pixels. Le principe est simple : il suffit aux participants de se rendre sur le site dédié et de laisser libre cours à leur imagination en créant une fresque soit pixel par pixel, soit à partir d’une image.

