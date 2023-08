Le Concorde fait son grand retour... en version Lego

Le fabricant danois de jouets Lego joue sur la fibre nostalgique des amoureux de l'aviation. Il mettra en vente début septembre une reproduction en briques de l'un des appareils les plus mythiques de l'histoire : l'avion supersonique franco-britannique Concorde. Il faudra assembler 2083 pièces pour recréer le fuselage à la livrée neutre (ni Air France, ni British Airways pour ne pas faire de jaloux), mais aussi la cabine de l'appareil, qui mesure 15 cm de haut, 105 cm de long et 43 cm de large.

Le toit est en effet amovible pour montrer l'intérieur de la cabine. Le nez et les visières sont inclinables comme pour la version réelle de l'appareil (pour améliorer la visibilité depuis le cockpit). Le train d’atterrissage est fonctionnel, la roulette de queue rétractable. Le modèle possède aussi des ailes delta avec élevons mobiles et des gouvernes de direction supérieure et inférieure à charnières. Le kit est fourni avec un support permettant d'exposer la maquette en modes vol, décollage et atterrissage.

Le constructeur du Concorde n'existant plus (Sud Aviation, devenu Aerospatiale, avait développé l'appareil avec British Aircraft Corporation), c'est avec Airbus que le fabricant danois s'est associé pour cette création. Le Lego Concorde sera mis en vente le 7 septembre pour le grand public (les membres du club Lego VIP ayant quelques jours d'avance) au prix de 199 euros. Ce sera, à quelques semaines près, 20 ans après le dernier vol du Concorde, le 26 novembre 2003.