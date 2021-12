Le Comité d’éthique favorable à la vaccination non-obligatoire des enfants de 5 à 11 ans

C’est donc un premier feu vert à la vaccination de l’ensemble des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19, et plus seulement aux enfants à risque. Le 17 décembre, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a rendu un avis favorable à l’autorisation de cet élargissement de la campagne vaccinale à ces enfants, soit une population d‘environ 5,5 millions de personnes, mais sans la moindre obligation et en excluant toute utilisation de passe sanitaire pour cette tranche d’âge, principalement pour éviter une discrimination scolaire et extra-scolaire. La Haute autorité de Santé (HAS) devra elle aussi prononcer un avis favorable avant que le ministère des Solidarités et de la Santé ne puisse engager l’autorisation d’élargir la campagne vaccinale à tous les enfants à partir de 5 ans.