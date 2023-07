Le CO2 supercritique pour des polyoléfines recyclées de qualité alimentaire

« Des résultats plus qu’encourageants » : les partenaires du projet SuperPE indiquent être sur la voie pour mettre au point un procédé industriel permettant la décontamination chimique du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP) recyclés mécaniquement à partir de déchets d’emballages ménagers et, ainsi, le retour au contact alimentaire de ces matières. Pour ce faire, le consortium, soutenu par Citeo et coordonné par le groupe Barbier, utilise un traitement par CO2 supercritique.

