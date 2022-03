Le CNRS simplifie l’accès à ses laboratoires pour toutes les entreprises : Trouver un Expert

Trouver un Expert s’est lancé avec un franc succès dans une période pourtant marquée par la crise sanitaire. Déjà plus de 300 demandes déposées depuis les débuts du service Trouver un Expert. Ce résultat montre bien la cohérence du service avec les besoins d’innovation des acteurs du monde socio-économique pour rester compétitif.

Le service s’adresse aux entreprises (startups, TPE, ETI et grands groupes), aux structures accompagnatrices (incubateurs, accélérateurs, technopôles, cabinets de conseil en innovation…) et aux collectivités territoriales. Comment Trouver un Expert fonctionne-t-il ? Le concept est simple : il suffit de compléter le formulaire de demande sur trouverunexpert.cnrs.fr et l’équipe de Trouver un Expert recherche et identifie pour le demandeur l’expert.e du CNRS et de ses partenaires qui saura l’accompagner dans son projet innovant.

Un service qui fait gagner du temps



Avec près de 100 000 scientifiques répartis dans plus de 1 100 laboratoires du CNRS et de ses partenaires, il peut être long et fastidieux pour une entreprise de trouver le bon expert, l’équipe ou le laboratoire qui saura l’accompagner dans son projet ; par exemple, pour l’aider à résoudre un verrou scientifique. Et c’est là toute la pertinence du service : en déposant simplement une demande sur le site web, le demandeur délègue la recherche chronophage à l’équipe de Trouver un Expert qui, elle, sait où trouver les bonnes compétences parmi la multidisciplinarité du CNRS en fonction de la demande.

Tous les champs disciplinaires étudiés



En soutien du service Trouver un Expert, il y a les dix instituts thématiques du CNRS qui couvrent tous les domaines de recherche possible et imaginable : biodiversité, nucléaire, imagerie, chimie, mathématique, physique, numérique… Dirigés par des spécialistes reconnus dans leurs domaines, ces instituts travaillent sur des questions de politique internationale, de politique de site, de valorisation et d’innovation, d’information scientifique et technique. Ils coordonnent ensuite l’action des laboratoires. Ainsi, presque toutes les demandes déposées trouvent réponse que ce soit pour un état de l’art, un problème de caractérisation, un manque de compétences pour faire avancer un projet R&D, pour en connaître la faisabilité…

Quatre étapes pour travailler avec les laboratoires du CNRS



La mise en relation s’effectue en quatre étapes. Tout d’abord, le demandeur remplit le formulaire de demande puis l’équipe de Trouver un Expert le recontacte sous 48H pour en savoir plus sur le projet. Une fois toutes les informations nécessaires en sa possession, elle recherche et identifie l’expert.e le ou la plus à même de répondre à la demande. Ayant identifié l’expert, l’équipe de Trouver un Expert organise une mise en relation, généralement en visio, entre le demandeur, l’expert.e et l’équipe de Trouver un Expert.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises issues de tout secteur ont fait appel au service Trouver un Expert. C’est le cas par exemple de Technip Energies représenté par Hugues Froigneux, operations & controls manager, qui cherchait une expertise externe compétente et indépendante pour auditer une technologie en incubation. Il témoigne : « Le CNRS a rapidement identifié un enseignant-chercheur avec les compétences ciblées et disponibles rapidement, avec qui nous avons pu travailler en très bonne entente. Très satisfaits par le service rendu, nous avons décidé d’instaurer un Comité Scientifique piloté par l’enseignant-chercheur en question pour aider l’équipe à structurer sa démarche scientifique sur une durée plus longue. »

Intéressé.e ? Déposez une demande ici.

La première demande est gratuite pour ceux souhaitant trouver un expert pour leur structure.

Pour en savoir plus sur les tarifs, cliquez ici.

*Trouver un Expert est un service proposé par la Direction des Relations avec les Entreprises du CNRS.



