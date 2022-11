Le CNRS : acteur phare de la recherche et de la formation sur les technologies de l’hydrogène

Fort d’une approche multidisciplinaire de la recherche (chimie, physique, matériaux, ingénierie, biologie, mathématiques et numérique…), le CNRS est tutelle de plus de 125 laboratoires. Ces derniers regroupent près de 550 chercheurs qui travaillent sur les questions liées à l’hydrogène afin d’améliorer les technologies existantes mais également de préparer le futur.

Le CNRS mobilise son excellence scientifique aux côtés des industriels de la filière

Copilote du PEPR (Programme et Equipement Prioritaire de Recherche) Hydrogène Décarboné qui vise à construire et consolider un leadership français dans ce domaine scientifique, le CNRS coordonne ses forces autour de plusieurs enjeux scientifiques :

La durée de vie des cellules et stacks

L’efficience énergétique des électrolyseurs, des piles à combustible et des systèmes

L’intégration des notions de recyclabilité

La réduction des coûts sur toutes les étapes de fabrication

La transition sociotechnique

L’accompagnement des industriels de la filière se concrétise par des contrats de collaboration avec des entreprises de toutes tailles, des laboratoires communs recherche-industrie et la création de start-ups (une dizaine aujourd’hui) de technologies hydrogène issues des laboratoires sous tutelle du CNRS.

Une formation pour les professionnels scientifiques et décideurs

Conscient de l’enjeu que représente ce sujet dans les années à venir, CNRS Formation Entreprises propose des formations courtes, dont une qui dresse un état de l’art de cette technologie et de la recherche, et qui s’adresse à tous les professionnels avec ou sans bagage scientifique.

Coconstruite avec la FR H2, la fédération de recherche hydrogène du CNRS, dont l’objectif est d’unir et de coordonner les efforts des équipes travaillant sur le sujet, la formation « Le vecteur énergétique hydrogène : de la production aux usages » répond à un besoin mis en exergue par une enquête de France Hydrogène.

« Cette formation est une clef pour décoder tous les aspects et toutes les disciplines nécessaires à la mise en place de la filière hydrogène » explique Florence Druart, enseignante-chercheuse à Grenoble INP, membre du LEPMI (Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces) et responsable de la formation. « Elle est accessible sans prérequis et constitue une première étape pour comprendre et analyser le rôle de ce vecteur d’énergie dans la transition énergétique. »

Au programme : une présentation de l’ensemble de la filière hydrogène avec des focus sur les aspects étudiés au sein de la Fédération H2, des rappels des notions scientifiques qui permettront de mieux comprendre les problématiques de performance et de dimensionnement des installations hydrogène et des échanges autour d’exemples de solutions hydrogène dans des domaines variés.

« Les compétences mobilisées au sein de la filière hydrogène sont multidisciplinaires et une vision globale est nécessaire » note Florence Druart. « C’est pourquoi cette formation s’adresse autant aux chefs de projets scientifiques qu’aux décideurs non scientifiques. Nous tenons à cette diversité du public car c’est elle qui permettra d’enrichir les échanges et de révéler la complexité de mise en œuvre de cette filière naissante. »

Le vecteur énergétique hydrogène : de la production aux usages, une formation CNRS Formation Entreprises, du 10 au 12 mai 2023.

Contenu proposé par CNRS