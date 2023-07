Le CNE revient sur les allégations environnementales

Alors que l’Union européenne se prépare à légiférer sur les « Green Claims » et a publié son projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR), le Conseil national de l’emballage (CNE) a livré, au mois de juin 2023, une refonte conséquente de son document sur les allégations environnementales. Soit une synthèse des dix ans de travaux de son comité d’experts. Depuis 2021, le « greenwashing », ou écoblanchiment, est encadré par l’article L.121-2 du Code de la consommation qui considère comme « une pratique commerciale trompeuse toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » les consommateurs notamment sur « l’impact environnemental ou la portée des engagements de l'annonceur notamment en matière environnementale ». Le CNE intègre ainsi la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) ainsi que le décret 2022-748 du 29 avril 2022 relatif « à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ». Ce rappel de la réglementation est complété par l’édition 2023 du Guide pratique des allégations environnementales édité par le Conseil national de la consommation (CNC).

Réemploi

L’association signale que « le réemploi de certains types d’emballages ou le recyclage effectif d’emballages à usage unique au sein d’une filière pérenne font désormais partie des paramètres à prendre en compte pour répondre à l’objectif d’une économie circulaire effective. » Le CNE note : « Toute allégation environnementale doit être sincère, objective et complète. Elle doit pouvoir être documentée de manière précise et les bénéfices environnementaux doivent être justifiés de manière objective. » Seule une entreprise qui respecte les prérequis et les quatre recommandations et dispose d’une analyse de cycle de vie (ACV) « robuste » peut utiliser la mention « écoconçu » sur ses produits.