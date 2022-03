Le CNE évalue entre 5 et 8% l’impact environnemental des emballages

Dans un document de synthèse d’une vingtaine de pages en date de février 2022, le Conseil national de l’emballage (CNE) livre « des faits et des chiffres » sur « l’impact environnemental » des emballages. L’association présidée par Michel Fontaine compare les données entre 1990 et 2020 – soit de la mise en place des premières réglementations à aujourd’hui – et s’appuie sur la méthodologie de l’analyse de cycle de vie (ACV) pour étayer ses conclusions. « Le concept d'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l’environnement (négatives ou positives) engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa fin de vie », précise le CNE. Résultat ? « L’impact environnemental du système d’emballage au sein du produit emballé se situe entre 5 et 8 % ».

Rationalité

Le CNE souligne que l’emballage est souvent « considéré comme un problème qu’il faut éradiquer et non comme une solution, un levier pour un impact positif ». Avec la lutte contre le gaspillage et la protection des produits par exemple… « Je sais parfaitement que la rationalité n’est plus la pierre angulaire de notre époque et que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, les idées reçues ont la vie dure. Que le volume et la visibilité des emballages jouent contre eux. Que beaucoup de progrès est encore possible. Mais si le CNE n’essaie pas d’amener cette rationalité dans le débat sur les emballages, qui le fera ? », explique Michel Fontaine. La réponse est dans le document « Emballages et impact environnemental : faits & chiffres » accessible sur inscription sur le site du CNE.