Le Club de Bruges remporte sa 17e Supercoupe de Belgique

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Jupiler Pro League a été donné avec la finale de la Supercoupe de Belgique. Devant 10000 spectateurs au Stade Jan Breydel, le Club de Bruges a battu le KRC Genk (3-2) pour améliorer son propre record dans la compétition avec 17 titres. Dans une première période plutôt équilibrée, Bongonda a ouvert le score pour les Genkois (44'), mais Mitrovic a répliqué dans la foulée (45+3') pour rentrer aux vestiaires sur un score de parité. Après la pause, les Brugeois ont pris feu et ont fait la différence grâce à un penalty de Lang (48') et un tir de Mata (50'). Les Limbourgeois n'ont pas existé en seconde période, et la lucarne d'Uronen dans le temps additionnel (90+3') est arrivée bien trop tard. Champion la saison passée, Bruges reprend le trophée à son adversaire du soir avant le début du championnat dans huit jours.