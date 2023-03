Le cloud souverain NumSpot se dote d’un capital constitutif de 50 millions d’euros

Le projet de cloud souverain NumSpot, porté par Docaposte, la Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, entre dans le concret. La société est constituée à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, avec un capital de départ de 50 millions d’euros. La Banque des Territoires détient 36% du capital, Docaposte 26%, Dassault Systèmes 19 % et Bouygues Telecom 19%. Alain Issarni, ancien directeur des systèmes d’information de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et ex-DSI de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), a été nommé président.

