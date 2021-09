Le cloud européen battu à domicile par Amazon, Microsoft et Google

Le cloud européen d’infrastructure peut se targuer d’avoir plus que doublé son chiffre d’affaires sur les quatre dernières années. Mais ce résultat pour le moins flatteur cache une réalité moins réjouissante : le recul inexorable des acteurs européens sur leur propre marché. Il y a quatre, ils détenaient 27% du marché européen, selon le cabinet Strategy Analytics. Ils n’en sont plus qu’à 16% au deuxième trimestre 2021. En cause, le rouleau compresseur du trio nord-américain Amazon, Microsoft et Google, dont le poids en Europe atteint désormais 69%, contre environ 50% début 2017.