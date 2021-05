Le cloud européen a besoin de régulation comme les télécoms, selon un rapport de KPMG

" La situation actuelle du cloud européen est intenable sur le long terme ". Telle est l’une des conclusions du rapport réalisé par le cabinet KPMG pour le compte d’InfraNum, Linkt, OVHcloud et Talan et présenté mardi 4 mai à la presse. Selon le cabinet IDC, le marché européen croit de 27 % en moyenne par an depuis 2017 pour s’élever à 53 milliards d’euros, tous segments confondus en 2020, et pourrait monter à 260 milliards de dollars en 2027, atteignant une taille comparable à celle du marché européen des services télécoms estimé entre 260 et 280 milliards d’euros. Une perspective qui devrait conduire les pouvoirs publics à envisager une régulation de ce marché comparable à ce qui se fait déjà dans les télécoms.