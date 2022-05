Le chômage allemand baisse plus que prévu en mai

BERLIN (Reuters) - Le chômage allemand a reculé en mai, le commerce et les services ayant bénéficié de la fin des restrictions liées à la pandémie et malgré la guerre en Ukraine et les goulets d'étranglement de l'approvisionnement, selon les chiffres publiés mardi par l'Office fédéral du travail.