Le choix de la téléphonie via un système CRM

CRM : développez des relations privilégiées avec vos clients

Qu’est-ce qu’un CRM, et quelle est son utilité pour une entreprise ? Voilà des questions que bon nombre d’acteurs se posent aujourd’hui. Le CRM, qui signifie en anglais « Customer Relationship Management » et que l’on peut traduire par « Gestion de la relation client », est un outil devenu hautement stratégique, permettant aux entreprises d’améliorer et d’optimiser les interactions avec leurs clients actuels, mais aussi avec leurs clients potentiels.

La société IP Zadarma propose un système CRM gratuit qui permet d’avoir une vue complète sur la gestion des clients et sur les actions engagées, afin d’améliorer les relations commerciales de son entreprise, et donc son chiffre d’affaires.

Utiliser la téléphonie au sein d’un CRM

À travers ZCRM — un système de CRM multi-fonctionnel de la gestion des relations avec les clients développé par IP Zadarma —, chaque entreprise bénéficie d’un outil performant et entièrement gratuit comprenant, entre autres, un service de téléphonie et un standard virtuel.

Concrètement, une société qui réalise l’ensemble de ses appels téléphoniques depuis un CRM pourra ici bénéficier de nombreux avantages concurrentiels, en pouvant par exemple mesurer l’efficacité des différents appels passés, et en évaluant leurs impacts par rapport aux ventes réalisées par l’entreprise ; le tout retranscrit dans une interface claire et simple d’utilisation.

À noter : le système de téléphonie développé par l’entreprise IP Zadarma peut être intégré en toute facilité à d’autres CRM, pour une implémentation rapide et pleinement efficace.

ZCRM : de nombreuses fonctionnalités disponibles

La solution ZCRM offre également la possibilité aux utilisateurs d'automatiser l’ensemble des différents process jugés essentiels dans le domaine de la gestion des relations avec les clients.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, le CRM Zadarma pourra notamment permettre d’avoir un historique des interactions avec chaque client au sein d’un fichier nominatif, de planifier les tâches de travail (que ce soit à la journée, à la semaine, au mois, ou à l’année), d’accéder à des rapports analytiques détaillés, de pouvoir contrôler l’efficacité des ventes et le travail des managers, mais aussi de permettre le travail simultané de cinquante collaborateurs.

Le CRM : un système gagnant-gagnant

Faire le choix d’un système téléphonique via un système CRM — notamment pour les sociétés ayant une activité de Call Centers —, aura pour principale conséquence d’améliorer l’image de marque d’une entreprise auprès de sa clientèle, grâce à une meilleure gestion des différentes demandes et des différents besoins.

Ce gain de notoriété doit ainsi permettre à une société de pouvoir fidéliser ses clients sur le temps long, et d’améliorer considérablement sa rentabilité et le nombre de ventes effectuées. Un système gagnant-gagnant qui séduit à ce jour de plus en plus d’acteurs, en France comme dans le monde.

Grâce à son haut niveau d’expertise dans le domaine des télécommunications depuis plus de quinze ans, la compagnie internationale IP Zadarma propose aujourd’hui un système CRM gratuit et extrêmement performant, s’intégrant facilement aux infrastructures existantes de ses clients.

Des clients qui pourront alors bénéficier tout au long de l’année d’un large panel de solutions comprenant de nombreux avantages concurrentiels ; et plus particulièrement dans le secteur de la téléphonie grâce à l’optimisation des appels reçus et passés. Une technologie de gestion de la relation client qui devra ainsi permettre d’augmenter sensiblement le chiffre d’affaires d’une entreprise.

