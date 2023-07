Le Chips Act européen est définitivement adopté

Le Chips Act, règlement européen sur les semi-conducteurs, franchit l’étape législative ultime de son adoption. Le conseil européen a approuvé à l'unanimité, le 25 juillet 2023, le texte déjà voté au Parlement européen le 11 juillet 2023. Il s'agit d’une dernière formalité puisque le règlement avait déjà obtenu un accord politique entre le Parlement européen et le Conseil européen en avril 2023.

Proposé en février 2022 par la Commission européenne à l’initiative de Thierry Breton, le Commissaire européen en charge du marché intérieur, le Chips Act vise à créer les conditions propices au développement d'une base industrielle européenne dans les semi-conducteurs, à attirer les investissements de production, à promouvoir la recherche et l'innovation et à protéger l'UE contre de futures crises d'approvisionnement. Le programme devrait mobiliser 43 milliards d'euros d'investissements, dont 3,3 milliards d'euros sur le budget de l'UE, dans le but de doubler la part du Vieux continent dans la production mondiale de semi-conducteurs à 20 % en 2030.

Un exception au droit communautaire de la concurrence

