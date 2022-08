Le chinois Tencent souhaiterait monter au capital d'Ubisoft

Tencent, qui a acquis en 2018 une participation de 5% dans Ubisoft, a approché la famille Guillemot, fondatrice du groupe français de jeux vidéo, et lui exprimé un intérêt pour monter au capital de l'entreprise, ont indiqué des sources à Reuters. Tencent, dont on ne sait pas jusqu'à quelle participation il souhaiterait monter, deviendrait alors le principal actionnaire d'Ubisoft en cas de succès, ont précisé deux des sources. Pour se renforcer, il pourrait débourser jusqu’à 100 euros par titre, ont indiqué deux des sources, soit une prime de 127% par rapport à la moyenne du cours de Bourse d’Ubisoft sur les trois derniers mois et proche de son cours le plus haut atteint en 2018 à 108 euros. Tencent avait acquis en 2018 les 5% dans Ubisoft en payant 66 euros par action.

Titre Ubisoft en forte hausse

A la Bourse de Paris, l'action Ubisoft est montée en flèche à la suite de ces informations, gagnant 16,3973% à 48,98 euros vers 10h20 GMT alors qu'il évoluait autour de l'équilibre jusqu'alors.

D'après trois des sources, Tencent souhaite se renforcer dans Ubisoft en rachetant une partie de la participation de 15% de la famille Guillemot. Pour augmenter sa participation, Tencent souhaite aussi acquérir des titres auprès des autres actionnaires du créateur d'"Assassin's Creed", ont encore dit les sources. Selon le rapport annuel d'Ubisoft, le flottant du capital du groupe français s'élève à environ 80%.

Les détails de l'accord doivent encore être finalisés et sont susceptibles d'être modifiés, ont déclaré les sources qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat dans la mesure où les informations sont confidentielles.

Tencent et Ubisoft n'ont pas souhaité faire de commentaires, tandis que des représentants de la famille Guillemot n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Tencent a soumis à la famille Guillemot une offre non contraignante décrivant les conditions de son investissement, a dit l'une des sources, avec un prix "bien supérieur" au cours actuel de la société en Bourse afin de contrer toute offre concurrente potentielle.

Avec Reuters (Julie Zhu et Selena Li à Hong Kong, avec Pamela Barbaglia à Londres, Sudip Kar-Gupta et Richard Lough à Paris, version française Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)