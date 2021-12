Le chinois Oppo se jette dans la bataille des smartphones pliables

Oppo s’engouffre dans la bataille des smartphones pliables. Le constructeur chinois de mobiles et objets connectés, qui dispute à son compatriote Vivo la place de numéro quatre mondial des smartphones, a dévoilé le 15 décembre son premier produit, le Find N. Il serait le résultat d’un développement de quatre ans et le test de six générations de prototypes. Sa commercialisation débute en Chine le 23 décembre pour l’équivalent de 1 070 ou 1 320 euros hors taxes selon la capacité mémoire. Sa disponibilité et son prix en France ne sont pas encore annoncés.