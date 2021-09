Le Chinois BOE creuse l’écart avec Samsung et LG dans les écrans plats

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © LG Le Chinois BOE creuse l'écart avec ses concurrents sud-coréens, comme LG.

L’industrie mondiale des écrans plats retrouve plus que jamais la bonne forme. Selon le cabinet Display Supply Chain Consultants (DSCC), elle a affiché, au deuxième trimestre 2021, un chiffre d’affaires de 37,8 milliards de dollars (32 milliards d'euros), en hausse annuelle de 48%, et un bénéfice d’exploitation de 6 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros), portant sa rentabilité nette à 14%.

Ce sont là les meilleurs résultats trimestriels de l'histoire du secteur. Revenu, marge brute, marge d’exploitation, rentabilité nette, flux de trésorerie disponible… Tous les indicateurs financiers sont à des sommets jamais vus auparavant.

Le cabinet DSCC explique cette performance par le « cycle de cristal » dans lequel cette industrie est entrée en 2020 à la faveur de pandémie du Covid-19. Le boom des usages numériques pour le télétravail et le divertissement à domicile, a provoqué une hausse des ventes de PC, tablettes, moniteurs et téléviseurs. De quoi faire basculer le marché des écrans LCD dans une situation de sous-capacité de production, avec pour corollaire une flambée des prix, notamment des écrans LCD de téléviseurs et équipements informatiques.

