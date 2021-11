Le chimiste Berkem, qui cherche à lever 40 millions d’euros en Bourse, croit toujours au biosourcé

Berkem cherche ses prochains financements en Bourse. Fondée en 1993 et toujours détenue par son PDG Olivier Fahy, l’entreprise de Blanquefort (Gironde) entend lever environ 40 millions d’euros d’ici au 3 décembre, date limite de l’offre lancée le 22 novembre. Au terme de l’opération, ce spécialiste de la chimie de spécialités et de la chimie du végétal (165 salariés, 40,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020) envisage une capitalisation boursière comprise entre 143,9 millions d’euros et 177,4 millions d’euros. Berkem, qui a déjà reçu des engagements de souscription de l’ordre de 24 millions d’euros (dont la moitié par Danske Bank), va toutefois garder une très grande capacité de contrôle après l’opération, puisque Olivier Fahy devrait conserver entre 68% et 75% du capital.