«Le Chili veut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur du lithium», explique Nicolás Grau, ministre de l'Economie du pays

L'Usine Nouvelle - Quel est le poids économique de la France au Chili ?

Nicolás Grau - Cela fait plusieurs siècles que nous travaillons avec la France, au moins depuis le début de notre République [en 1818, ndlr]. Quelque 300 entreprises françaises sont aujourd'hui implantées au Chili et les investissements tricolores s'élèvent à un peu plus d'un milliard d'euros chaque année. Le montant n'est pas très élevé si on le compare à celui d'autres pays européens [les Pays-Bas y ont investi plus de 20 milliards d'euros en 2022 et le Royaume-Uni 16 milliards], mais nous sommes encore loin d'avoir atteint le plein potentiel de notre relation bilatérale. Les perspectives d'investissements français sont très importantes. C'est l'une des raisons de notre visite et des efforts que nous déployons pour renforcer cette relation économique.

