Le chèque bois énergie entre en vigueur : 4 questions sur ce mode de chauffage

Annoncé fin novembre par le ministre du Budget, Gabriel Attal, le chèque bois énergie est entré en vigueur le mardi 27 décembre. Jusqu’au 30 avril 2023, les ménages peuvent en faire la demande sur un portail en ligne lancé par le ministère de la Transition énergétique. Cette aide exceptionnelle a été mise en place par le gouvernement afin d’aider financièrement quelque 2,6 millions de ménages aux revenus modestes et se chauffant principalement au bois. Dans le contexte général d’augmentation des prix de l’énergie, les coûts des bûches, bûchettes, plaquettes ou granulés/pellets se sont en effet envolés ces derniers mois. Un budget total de 230 millions d’euros ayant été débloqué pour cette mesure, chaque bénéficiaire pourra recevoir, à partir de mi-février, un montant compris entre 50 et 200 euros, calculé selon ses revenus et le type de combustible utilisé. Le lancement de ce dispositif offre l’occasion de faire le point sur la consommation du bois-énergie à l'échelle nationale.

Quelle part le chauffage au bois occupe-t-il dans le mix énergétique français ?

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]