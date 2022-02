Le champion chinois des puces SMIC se joue de l'embargo américain avec des résultats 2021 insolents

SMIC résiste bel et bien aux Etats-Unis. Malgré l’embargo américain qui le frappe depuis septembre 2020, le plus grand fondeur chinois de puces, cinquième mondial derrière le taïwanais TSMC, le sud-coréen Samsung, l’américain GlobalFoundries et le taïwanais UMC, clôture 2021 avec des résultats pour le moins inquatre solents. Le chiffre d’affaires s’affiche en bond de 39 % pour atteindre un record de 5,44 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a plus que doublé à 1,7 milliard de dollars. C’est la croissance la plus forte de chiffre d’affaires parmi les quatre plus grands fondeurs pure players de semi-conducteurs. Le champion chinois des puces fait mieux que TSMC (+25 %), UMC (20,5 %) et GlobalFoundries (+36 %).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]