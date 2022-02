Le champagne Telmont se met au vert

« Notre croissance sera vertueuse ou ne sera pas ». Ludovic du Plessis, président de la maison Telmont, producteur de champagnes acquis en 2020 par le groupe Rémy Cointreau, s’est engagé à « faire moins, mais mieux ». L’an dernier, dans le cadre de son projet « Au nom de la terre », l’entreprise champenoise a annoncé ses ambitions pour réduire son empreinte carbone. Bien que celle-ci soit déjà neutre grâce à des mesures de compensation, le producteur s’engage pour aller plus loin. « Nous avons adopté une mentalité de « réduction first », isolant chaque activité où l’impact peut être diminué ». Souvent ignoré à dessein par les entreprises, le scope 3 est devenu sa priorité. Selon une étude réalisée par le cabinet Quantis, les achats, le transport (amont et aval) ou encore les biens d’équipements ont pesé pour 97% de son bilan carbone global sur la période 2019-2020.

La fin du verre blanc

L’emballage est particulièrement visé. « Le verre et nos emballages représentent la partie la plus importante de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les activités achats », indique le dirigeant. En juin 2021, pour réduire cet impact, les bouteilles en verre blanc - qui représentaient 17% de la production - ont été remplacées par des contenants en verre de couleur. La teinte verte provient de la matière recyclée (environ 85%). « Cette transition représente une diminution de 17% à 34% des émissions carbone par bouteille », indique Ludovic du Plessis. Tous les millésimes 2021 embouteillés avec ce verre seront commercialisés en 2025. Ils seront aussi allégés: les bouteilles fournies par Verallia et OI affichent un poids de 835 grammes, contre 900 grammes auparavant. Parallèlement, la société a supprimé ses coffrets en juin. Ils étaient jusque-là présents dans les ventes directes et celles réalisées via les cavistes.

Transport maritime plutôt qu’aérien

