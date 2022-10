Le CFIA voit la vie en rose

Pour les familiers des hangars d’aviation de Rennes (Ille-et-Vilaine) du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) historique, l’impression de confort qui vient immédiatement en visitant l’édition de Toulouse (Haute-Garonne) tient à la modernité des lieux. Luxe, calme et volupté : opérationnel depuis septembre 2020, le parc des expositions et le centre de conventions (METT), situé à Aussonne, offre forcément un cadre agréable et propice aux échanges. Clin d’œil malicieux, GL Events, l’organisateur et exploitant du lieu, le rose était à l’honneur dans les allées et l’affichage. Avec 5 782 visiteurs venus à la rencontre de 600 exposants du 20 au 22 septembre 2022, cette « première porteuse de bien des promesses » est ainsi un « pari réussi pour une manifestation unique en son genre ». Afin « de proposer une manifestation industrielle commune d’envergure » sur 10 000 m², le CFIA était couplé à Sepem Industries qui se tenait pour la cinquième fois dans cette région. De quoi créer « un événement complet » pour Grand Sud-Ouest, un territoire riche de son industrie. Connue pour son pôle aéronautique, l’Occitanie comptabilisait 226 700 emplois industriels au 1er trimestre 2022, alors que l’agroalimentaire fait partie des principaux employeurs de la région avec plus de 45 000 salariés.