Le CFIA lance Food Talent

La prochaine édition du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) se tient du 14 au 16 mars au Rennes Parc Expo, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Quelques chiffres : 1600 exposants dont 15% de nouveaux, neuf halls, 500 machines en fonctionnement, près de 19 000 visiteurs et 400 nouveautés recensées. Et une nouveauté : Food Talent. La revendication se veut simple et directe : « Le futur de l'agroalimentaire, c'est vous ! » Avec le concours de l’Association bretonne des entreprises agroalimentaires (Abea), le CFIA fusionne toutes les actions menées en faveur de l’emploi, avec Work in Agro, et de la formation afin d’offrir aux industries alimentaires une plate-forme de recrutement de qualité à même de séduire les jeunes générations. L’espace est structuré en quatre pôles : la formation, les métiers, le « job dating » et un espace ludique de découverte des technologies. Une date à retenir : le 16 mars.

Plateau de choix

Si l’emploi des jeunes est un enjeu essentiel, le salon organisé par GL Events se place clairement dans la dynamique réglementaire des « 3R » de réduire, recycler et réemployer. Une occasion de « transformer les contraintes en opportunités ». Il convient donc de prévoir une visite à l’espace « 3R Pack Solutions » et d’inscrire dans son agenda la matinée de conférences du mardi 14 qui offre un plateau de choix pour les spécialistes de l’emballage et du conditionnement. Se succèdent à la tribune un représentant d'Elipso, David Schisler (Cofepac), Vincent Colard (Citeo), Christophe Morin (Pack agile), Marie-Pierre Gaillard (Léa nature), Alexandre David et Fabien Guyot (Groupe LSDH) ou encore Honorine Lefèvre (Team Créatif). La matinée du 15 se concentre sur un sujet d’une actualité toute aussi immédiate : l’énergie et les pénuries. « Conciliez sobriété et performance » : telle est la thématique des différentes interventions introduites par Loïg Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne. Comme les années précédentes, ces prises de parole sont à suivre ou à retrouver sur myCfia.com. Quant à l’application Cfia Connect, elle se veut un « outil 4.0 » pour personnaliser son expérience du salon.

Trophées de l’innovation

Les principaux rendez-vous répondent bien sûr à l’appel. Le concours des Trophées de l’innovation rassemble une centaine de lancements, innovations et autres nouveautés. Les « Innovations Tours » sont dédiés aux trois thématiques structurantes : les ingrédients et produits alimentaires intermédiaires (PAI) sont décryptés par Sophie de Raynal (NutriMarketing), les emballages et conditionnements sont disséqués par Fabrice Peltier (designer), tandis que les équipements et procédés sont analysés par Jacques Renault (Funae). Les inscriptions se font en ligne. Ce tour d’horizon serait incomplet sans le Prix de la conception hygiénique des équipements (PCH) réalisé avec la branche française de l’association European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG).