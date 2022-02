Le CFIA de retour en mars à Rennes

Après une longue période d’incertitudes, retour aux habitudes ! Alors que l’édition 2021 avait été décalée au mois de juin pour cause de pandémie persistante, le Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) retrouve ses marques à Rennes (Ille-et-Vilaine) malgré un contexte sanitaire qui demeure perturbé, en France et en Europe, par les variants Omicron. Le salon organisé par GL Events se tient du 8 au 10 mars pour mieux y fêter l’anniversaire de ses 25 ans avec #CFIA25ans pour fil rouge sur les réseaux sociaux et myCFIA.com. Durant trois jours, « la plus grande usine agroalimentaire du monde » accueille quelque 1600 exposants dont 242 nouveaux venus.

Trois circuits de découvertes

Pour s’y retrouver, trois circuits de découvertes - les « Innovations Tours » - sont dédiés aux trois thématiques qui structurent l’événement : les ingrédients et produits alimentaires intermédiaires (PAI) sont décryptés par Sophie de Raynal, les emballages et conditionnements sont disséqués par Fabrice Peltier tandis que les équipements et procédés sont analysés par Jacques Renault. Quant au concours des Trophées de l’innovation, il a rassemblé cette année 76 dossiers. Visiteurs et exposants ont rendez-vous dès le 8 mars pour découvrir le palmarès de ce nouveau cru tandis que, le 9 mars, sera dévoilé le lauréat du Prix de la conception hygiénique des équipements (PCH) réalisé avec la branche française de de l’association European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG). Quelque 400 nouveautés sont recensées au total. Comme chaque année, le cycle de conférences couvre les sujets d’actualité.