Le Cervin va disparaître des barres Toblerone

À partir de l’été prochain, le groupe américain Mondelez International va transférer une partie de la production des barres de chocolat Toblerone de Berne, en Suisse, à Bratislava, en Slovaquie. En application de la loi dite « Swissness » (Suissitude) de 2017, qui, pour les denrées alimentaires, impose que plus de 80% du poids des matières premières proviennent de Suisse, l’emballage ne pourra donc plus arborer un label suisse. C’est pourquoi le Cervin, le mont emblématique du pays, va disparaître au profit d’un « logo de montagne » plus générique, qui, selon Mondelez, correspondra « à l’esthétique géométrique et triangulaire » des produits de la marque.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]