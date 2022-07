Le céramiste culinaire Emile Henry investit 11 millions d’euros à Marcigny pour grandir à l'international

Avec un investissement de 11 millions d’euros lancé à l’été 2022 et soutenu par France relance à hauteur de 800 000 euros, le fabricant d’articles céramiques pour la cuisine et l’ornement Emile Henry entend conquérir de nouveaux marchés à l’international. « Dans un contexte complexe où nous comprenons la position attentiste des entreprises, nous avons confiance en notre potentiel de croissance tant sur les marchés existants que sur de nouveaux marchés grâce à la marque Made in France » précise Jean-Baptiste Henry, sixième génération à la tête de l’entreprise familiale. Installée depuis son origine à Marcigny (Saône-et-Loire), l’entreprise a fait l’acquisition d’un terrain destiné à accueillir une nouvelle unité de production de 6 500 mètres carrés.

