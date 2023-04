Le centre de tri de Champdeniers se transforme pour fournir des CSR à l'usine Ciments Calcia d'Airvault

«Une modernisation vitale et des process à repenser». Pour Yves Chouteau, président du Syndicat mixte de traitement et d’élimination des déchets des Deux-Sèvres (SMITED), les travaux de transformation de l’usine de tri mécano-biologique (TMB) de Champdeniers en une unité de tri valorisation matière et énergie (TVME) étaient devenus indispensables.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]