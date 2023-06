Le CEA-Leti investit plus de 500 millions d’euros dans la technologie de puces FD-SOI

Le CEA-Leti, le laboratoire de recherche et technologie en électronique du CEA à Grenoble, compte investir plus de 500 millions d’euros en cinq ans dans le développement des prochaines générations de technologie de puces FD-SOI. C’est-ce que son directeur général, Sébastien Dauvé, a révélé aux médias en marge de l’évènement Leti Innovation Days, qui se déroule du 27 au 29 juin. «Ce plan s’inscrit dans la feuille de route fixée par l’Etat pour assurer sa souveraineté dans les semi-conducteurs, explique-t-il. Elle répond aussi à la demande de l’Union européenne de faire avancer cette technologie pour en faire un atout dans ses transitions écologique et numérique. Nous sommes aujourd’hui au cœur de la convergence entre le besoin de proximité avec l’industrie, qui est l’ADN du CEA-Leti, et notre capacité à aider l’Etat à répondre aux enjeux de souveraineté.»

